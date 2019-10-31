Лавров і генсек ОБСЄ обговорили ситуацію в Україні

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Дипломати привітали довгоочікуваний початок процесу відводу сил у Золотому

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров і генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, бесіда дипломатів тривала близько двох годин.

"Росія незмінно виступає за те, щоб ОБСЄ використовувалася як майданчик для діалогу і саме в цілях пошуку колективних відповідей на спільні виклики. Тісно співпрацюємо з представниками ОБСЄ, її різних інститутів і структур", - нагадав міністр.

Дипломати привітали довгоочікуваний початок процесу відводу сил в Золотом.

"При режимі (п'ятого президента України Петра - ред.) Порошенко складалося враження, що він хоче не розводити сили і засоби", - заявив глава МЗС Росії, при цьому зазначивши, що з приходом президента Володимира Зеленського ситуація значно змінилася. Він висловив сподівання, що накази українського президента щодо відведення сил дійсно будуть виконані.

Міністр закордонних справ РФ також підкреслив, що в перспективі важливо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення і припинити порушення режиму припинення вогню.

У свою чергу, генсек ОБСЄ підтвердив, що питання додержання режиму тиші дійсно залишає бажати кращого. За його словами, в останні 4-6 тижнів збільшилася кількість порушень, в результаті чого зростає кількість жертв серед мирного населення.

"Їх жертв - ред) менше, ніж у минулому році, але кожна взята життя цивільного населення - це те життя, яка могла продовжуватися, і цього не можна допускати. Разом ми повинні продовжувати нашу роботу над тим, щоб звести до нуля кількість порушень угоди про припинення вогню", - заявив Гремингер.

Нагадаємо, у Золотому 29 жовтня почався процес розведення військ. Це стало можливим після того, як протягом семи діб був дотриманий режим припинення вогню.

Крім того, на ділянці розведення №2 в районі Золотого-4 представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію відведення сил і засобів.