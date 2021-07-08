Лавров допустив, що західні країни можуть не визнати результати виборів до Держдуми РФ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної Думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результати виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Лавров звинуватив західні країни в "передбачуваній спробі" розхитати, дестабілізувати ситуацію, а також нібито спровокувати протестні виступи.
"Напевно, потім буде розгорнута кампанія з невизнання наших виборів-такі плани є, нам про них відомо, але орієнтуватися ми буде насамперед на позицію, думку нашого народу, який сам в змозі оцінити дії влади і висловитися про те, як він хоче далі розвивати свою країну", - сказав міністр.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.