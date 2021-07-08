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Лавров допустив, що західні країни можуть не визнати результати виборів до Держдуми РФ

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Четвер 08 липня 2021 08:33
Лавров допустив, що західні країни можуть не визнати результати виборів до Держдуми РФ Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної Думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Лавров звинуватив західні країни в "передбачуваній спробі" розхитати, дестабілізувати ситуацію, а також нібито спровокувати протестні виступи.

"Напевно, потім буде розгорнута кампанія з невизнання наших виборів-такі плани є, нам про них відомо, але орієнтуватися ми буде насамперед на позицію, думку нашого народу, який сам в змозі оцінити дії влади і висловитися про те, як він хоче далі розвивати свою країну", - сказав міністр.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.

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