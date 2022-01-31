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Лавров та Блінкен завтра проведуть телефонну розмову

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Понеділок 31 січня 2022 17:55
Лавров та Блінкен завтра проведуть телефонну розмову Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведуть телефонну розмову 1 лютого. Очна зустріч не планується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

"Очна зустріч не планується. У вівторок відбудеться телефонна розмова Лаврова та Блінкена", - заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Російській Федерації не виключили зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна на відкритті зимової Олімпіади у Пекіні.

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Лавров Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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