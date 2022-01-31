У Кремлі не виключили зустріч президентів РФ та України в Пекіні. У Зеленського відповіли
У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.
"Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - зазначив Нікіфоров.
За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великобританії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.
"У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", - додав Нікіфоров.
Зазначимо, в суботу, 29 січня, прес-секретар Путіна заявив, що у нього в Пекіні не плануються двосторонні зустрічі через коронавірусні обмеження.
"І з Зеленським зустрічі теж в планах немає. Хоча і повністю виключити цього не можемо", - додав Дмитро Пєсков.
Зимова Олімпіада в Пекіні стартує вже 4 лютого.
Нагадаємо, минулого тижня в контексті зустрічі Путіна з Зеленським глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що український президент міг би приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга, але обговорювати лише двосторонні відносини, а не Донбас.
Зеленський у відповідь звинуватив Лавров у цинізмі.