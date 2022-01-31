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У Кремлі не виключили зустріч президентів РФ та України в Пекіні. У Зеленського відповіли

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 15:58
У Кремлі не виключили зустріч президентів РФ та України в Пекіні. У Зеленського відповіли Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

"Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - зазначив Нікіфоров.

За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великобританії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

"У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", - додав Нікіфоров.

Зазначимо, в суботу, 29 січня, прес-секретар Путіна заявив, що у нього в Пекіні не плануються двосторонні зустрічі через коронавірусні обмеження.

"І з Зеленським зустрічі теж в планах немає. Хоча і повністю виключити цього не можемо", - додав Дмитро Пєсков.

Зимова Олімпіада в Пекіні стартує вже 4 лютого.

Нагадаємо, минулого тижня в контексті зустрічі Путіна з Зеленським глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що український президент міг би приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга, але обговорювати лише двосторонні відносини, а не Донбас.

Зеленський у відповідь звинуватив Лавров у цинізмі.

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