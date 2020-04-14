У Лаврі коронавірусом заразилися майже 100 осіб

На території Києво-Печерської Лаври підтвердили майже 100 випадків зараження коронавірусом. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, від COVID-19 вже померли дві людини, які інфікувалися на території монастиря.

"Я впевнений, ви знаєте про ситуацію у Києво-Печерській Лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус. І, на жаль, є два летальних випадки", - повідомив президент.

Він зазначив, що ситуація із захворюваністю у Лаврі демонструє , що не можна ставитись до хвороби легковажно.

"Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. І я радий, що, згідно соціологічних опитувань, 90% українців так і планують зробити. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами: ви зможете побачити трансляцію богослужінь з усіх церков на телевізійних каналах", - заявив Зеленський.

Резюмуючи, глава держави наголосив, що подальші терміни карантину в Україні будуть залежати від поведінки та дисципліни українців під час Великодніх свят.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу на території Києво-Печерської лаври, міська влада прийняла рішення про закриття монастиря на карантин.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Лаврі виявили ще двох інфікованих коронавірусом. Також повідомлялося про другу смерть від вірусу на території монастиря.