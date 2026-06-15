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Лавра в огне. Как выглядит Успенский собор после прилета

03:27 15.06.2026 Пн
2 мин
После атаки была экстренно организована эвакуация
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожар в лавре после атаки РФ (facebook.com/berezhna.tetyana)

В Киеве в результате комбинированной атаки РФ зафиксированы повреждения на территории Киево-Печерской лавры. В частности, враг повредил Успенский собор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра по гуманитарной политике Татьяну Бережную.

"Очень тяжелая новость. Россия атаковала территорию Киево-Печерской Лавры. Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины и мира", - говорится в сообщении.

В то же время епископ Авраамий написал у себя в Facebook, что в лавре после ночной атаки РФ организовали срочную эвакуацию святынь и богослужебных предметов. В частности древних икон, антиминсов и других ценностей.

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Татьяна Бережная уточнила, что россияне повредили Успенский собор. Сейчас соответствующие службы осуществляют мероприятия по локализации последствий в рамках протоколов безопасности. После этого будет возможность оценить масштаб повреждений.

"Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений, удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни", - добавил он.

Между тем Татьяна Бережная отметила, что Киево-Печерская Лавра входит в список под усиленной защитой по Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года. И атака этого объекта - одно из самых тяжелых преступлений против мирового культурного наследия.

"Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, которое принадлежит всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие", - резюмировала Бережная.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью Россия нанесла комбинированный удар по Украине, а основной целью атаки стал Киев. Враг уже наносил удары дронами, баллистическим оружием, а также крылатыми ракетами.

В результате вражеского обстрела по меньшей мере в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения.

Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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