Лавра без "русского мира": как святыня освободилась от МП и в чем ценность Успенского собора

Главное: Лавра как экономический и пропагандистский модуль: До деоккупации территория функционировала как автономный центр без государственного контроля, где действовали гостиницы, магазины и мощные пропагандистские студии, работавшие по указаниям спецслужб РФ.

До деоккупации территория функционировала как автономный центр без государственного контроля, где действовали гостиницы, магазины и мощные пропагандистские студии, работавшие по указаниям спецслужб РФ. "Семантическая война" в соборе: МП пытался превратить храм в центр "русского мира" через росписи в Андреевском приделе, где изображены пророссийские церковные деятели и святой Серафим Саровский - покровитель ядерного оружия РФ.

МП пытался превратить храм в центр "русского мира" через росписи в Андреевском приделе, где изображены пророссийские церковные деятели и святой Серафим Саровский - покровитель ядерного оружия РФ. Юридическое сопротивление: Представители МП тормозят передачу имущества государству из-за массовых прописок монахов в государственных помещениях, рассчитывая на реванш после поражения Украины.

Представители МП тормозят передачу имущества государству из-за массовых прописок монахов в государственных помещениях, рассчитывая на реванш после поражения Украины. Духовный маркер: Приход ПЦУ кардинально изменил атмосферу святыни: вместо напряжения и пророссийских провокаций Лавра становится местом украинской молитвы, где формируется новое поколение свободных верующих.

Приход ПЦУ кардинально изменил атмосферу святыни: вместо напряжения и пророссийских провокаций Лавра становится местом украинской молитвы, где формируется новое поколение свободных верующих. Стратегическое видение: Заповедник трансформируется в интеллектуальный и духовный хаб, который к своему тысячелетнему юбилею должен стать "маяком" нации - свободным пространством, основанным на правде, истории и европейских ценностях.

Борьба за идентичность: 300 лет "церковной оккупации"

Россия веками использовала Лавру как инструмент порабощения Украины. До 1686 года святыня была подчинена непосредственно Константинополю, но впоследствии оказалась под властью Москвы, которая начала нивелировать украинскую идентичность.

Империя навязывала свои легенды и имена, стремясь присвоить символы, которыми можно скрепить неоимперскую идею. Возвращение Лавры - это восстановление исторической справедливости и связи с тысячелетним наследием киевских князей, козацких гетманов и выдающихся украинских деятелей.

Процесс деоккупации включает восстановление исторической правды об афонском монахе Антонии, роль киевских князей и гетманов, которые на самом деле формировали наследие Лавры, до того как империя начала искажать его через фальсификацию нарративов и переименование фигур.

"Нижняя Лавра" как модуль российского влияния

По словам главы заповедника, деоккупация территории комплекса является одной из самых сложных задач. МП превратил "Нижнюю Лавру" в автономный экономический модуль: на территории работали гостиницы, магазины и цеха, которые не подчинялись государственным органам.

Кроме того, здесь функционировали мощные центры пропаганды, где под диктовку патриарха Кирилла и спецслужб РФ создавался идеологический контент.

На картах Google до сих пор можно увидеть надписи на объектах Лавры "Отдел пропаганды Московского патриархата в Украине".

Процесс возвращения святыни в управление государства тормозится из-за многочисленных судебных исков и попыток оппонентов затянуть время.

Представители МП используют различные юридические манипуляции - около 70 монахов были прописаны в государственных помещениях, чтобы доказать якобы свое право на пользование ими как частным жильем.

Остапенко это называет "выжидательным поведением" - МП рассчитывает на поражение Украины и дальнейший реванш.

Российские пропагандистские материалы, которые обнаружили в Лавре (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Семантическая война в Успенском соборе

Главный храм Лавры - Успенский собор. В 1941 году он был почти полностью уничтожен (его заминировали НКВД и взорвали, когда немцы захватили Киев, - Ред.) Осталась только одна восьмая часть. Основная масса стен была разрушена, хотя фундаменты и нижний уровень частично сохранился. Особенно в алтарной части.

В 2000-м храм отстроили. Основная концепция восстановления заключалась в возвращении храму вида "украинского козацкого" или "мазепинского барокко" XVII-XVIII веков, которое в свое время было уничтожено империей и заменено на российский классический стиль.

И даже несмотря на то, что Успенский собор возродили уже при независимости Украины, во время "правления" УПЦ МП в Лавре продолжали насаждать вражеские маркеры.

Успенский собор (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В Андреевском приделе перед самым началом полномасштабного вторжения были сделаны росписи в имперском стиле, прославляющие российскую традицию и деятелей, которые связаны с поддержкой российского милитаризма.

В частности, Серафима Саровского, который является покровителем ядерного оружия в РФ. Кроме того, в соборе также изобразили так называемого Пашу Мерседеса и Митрополита Онуфрия.

Максим Остапенко классифицирует это как элемент "семантической войны". По его оценке, эти росписи готовили как часть резиденции для патриарха Кирилла, где он должен был бы служить после захвата Киева, чтобы продемонстрировать окончательное покорение Украины.

Теперь перед заповедником стоит сложный вопрос: оставить эти "шедевры" как доказательство враждебной пропаганды, или полностью очистить от них храм, чтобы он соответствовал своей первоначальной идентичности.

Российский святой Серафим Саровский - покровитель ядерного оружия - изображен в Андреевском приделе (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Изменения в духовной жизни и ПЦУ и юридические баталии

С приходом Православной Церкви Украины атмосфера в Лавре ощутимо изменилась. Верующие, которые приходят на молитву, теперь - это люди с позитивной энергией, семьи с детьми, все чаще звучит украинская речь.

По словам Остапенко, исчезла атмосфера напряжения, характерная для эпохи МП, когда сюда массово приезжали "паломники" из России и Беларуси, которые откровенно издевались над всем украинским.

Первая служба на украинском языке на Рождество 2023 года в Успенском соборе стала символическим началом свободной молитвы после трехсот лет оккупации.

Церковь Спаса на Берестове: память об основателе Москвы

Особенно ценной на территории Лавры является церковь Спаса на Берестове - место захоронения семьи Владимира Мономаха. Именно здесь, по историческим данным, покоится Юрий Долгорукий - основатель Москвы. Историки здесь нашли около 700 захоронений, однако среди них Долгорукого пока не идентифицировали.

Россия десятилетиями пыталась выкупить эту церковь или получить контроль над ней. Однако Украина не передала права собственности на этот объект.

В храме сохранились уникальные фрески и граффити ХІІ века, а также фрески, которые заказал митрополит Киевский и всея Руси, архимандрит Киево-Печерской лавры Петр Могила в 1630-х годах.

Церковь Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Будущее: мировая святыня и духовный путеводитель

Максим Остапенко видит Лавру как интеллектуальный и духовный центр, где музейная работа сочетается с возрождением украинской духовной традиции.

Это место должно стать пространством свободы, где каждый украинец чувствует собственную причастность к величественному пантеону исторических личностей, которые строили государство, развивали науку, искусство и защищали наши земли.

Максим Остапенко мечтает, что уже через двадцать пять лет Лавра отпразднует тысячелетний юбилей как святыня, окончательно разорвавшая имперские путы. Она должна стать мощным "маяком" для нации, указывающим направление развития Украины как свободного, европейского государства с глубокими корнями.