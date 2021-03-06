У Росії біля школи зійшла лавина, є загиблий

У Росії на Камчатці двоє дорослих і дитина потрапили під снігову лавину. В результаті події один з них загинув.

Як повідомляється, лавина зійшла в місті Єлізово, недалеко від однієї зі шкіл. Під неї потрапили чоловік, жінка і дитина 10-12 років.

"Чоловік загинув на місці, жінку і дитину врятували співробітники МНС і поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі пошукова операція триває. Слідчі проводять перевірку.