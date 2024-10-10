Хотел скорректировать удар по своему подразделению. СБУ разоблачила "крота" в ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила "крота" российских спецслужб в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Предатель планировал скорректировать вражеский огонь по своему подразделению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Предателем оказался 30-летний житель Одессы, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал.

Сначала подозреваемый выполнил "тестовое задание" россиян, а уже в августе 2024-го, по указанию куратора, поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

СБУ, в свою очередь, документировала каждый шаг предателя и поймала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты кураторам.

"Как установило расследование, приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот". По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила крота в ВСУ, который хотел скорректировать удар по подразделению (t.me/SBUkr)

Лично предатель планировал во время удара спрятаться за пределами воинской части, чтобы продолжать корректировать огонь.

Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его работы на врага.

Что грозит

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.