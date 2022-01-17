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Латвію накрив сильний ураган: літаки не можуть приземлитися

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 17 січня 2022 року, сильний ураганний вітер накрив Латвію. В результаті вже кілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, знеструмлено кілька тисяч будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що в середині дня пориви вітру місцями досягали 30-32 метрів на секунду. У столиці - до 28 метрів на секунду, і настільки сильної бурі в Ризі не було з січня 2005 року. Повідомляється про повалені дерева і зірвані дахи, виклики в службу порятунку надходять фактично кожні дві хвилини.

Фото: наслідки урагану в Латвії (facebook.com/komunalaparvalde)

Також відомо, що в західній частині Латвії без електрики залишилися близько 7 000 абонентів. Через негоду в Ризі спізнюється громадський транспорт. А аеропорт повідомив, що рейси затримуються, а деякі перенаправляють в аеропорти інших країн. Пасажирів закликають стежити за інформацією про статус рейсу на домашній сторінці авіакомпаній і ризького аеропорту.

Нагадаємо, на минулих вихідних сильний вітер знеструмив майже 1 500 населених пунктів в Україні.

А на сьогодні в західних і північних областях також оголошено штормове попередження, швидкість вітер буде досягати 28 метрів на секунду.

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Латвія