Латвію накрив сильний ураган: літаки не можуть приземлитися

Повідомляється, що в середині дня пориви вітру місцями досягали 30-32 метрів на секунду. У столиці - до 28 метрів на секунду, і настільки сильної бурі в Ризі не було з січня 2005 року. Повідомляється про повалені дерева і зірвані дахи, виклики в службу порятунку надходять фактично кожні дві хвилини.

Фото: наслідки урагану в Латвії (facebook.com/komunalaparvalde)

Також відомо, що в західній частині Латвії без електрики залишилися близько 7 000 абонентів. Через негоду в Ризі спізнюється громадський транспорт. А аеропорт повідомив, що рейси затримуються, а деякі перенаправляють в аеропорти інших країн. Пасажирів закликають стежити за інформацією про статус рейсу на домашній сторінці авіакомпаній і ризького аеропорту.