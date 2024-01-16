К латвийской коалиции дронов для Украины присоединились почти 20 стран, - Минобороны

По словам главы латвийского оборонного ведомства, страна достигает прогресса в создании соответствующей коалиции из почти 20 стран, чтобы передать Силам обороны Украины "тысячи" новых беспилотных летательных аппаратов.

"Основная цель - сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено в Украину", подчеркнул Спрудс.

Такое заявление главы Минобороны Латвии продемонстрировало масштаб инициативы, объявленной около месяца назад после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, когда речь шла о планах создания соответствующей коалиции дронов.

Латвийский министр отметил, что эти дроны помогут украинским защитникам в противостоянии широкомасштабной военной агрессии РФ, поскольку беспилотники стали важным элементом боевых действий.

Спрудс не стал раскрывать дополнительные подробности о проекте по беспилотникам, однако сказал, что "пока мы находимся на этапе, когда мы приближаемся к 20 партнерам".

Что предшествовало

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

Также Умеров добавил, что благодаря переданным Украине от Латвии боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БПЛА, ПТРК и многим другим современным средствам, бойцы ВСУ приближают победу.

Производство дронов в Украине

Ранее представители власти Украины неоднократно заявляли о намерении изготовления отечественными мощностями в этом году миллиона модифицированных беспилотников.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин также в декабре рассказал, что в планах также изготовление более 10 тысяч ударных дронов среднего действия, и 1 тысячу дальнего действия.

Также он рассказал, что Украина уже наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц удается изготовить десятки таких дронов.

Добавим, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нарастила производство беспилотников, в том числе и FPV-дронов, и работает над наращиванием производства с союзниками.

Помощь Латвии для Украины

Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности это балтийское государство предоставило Украине помощи на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.