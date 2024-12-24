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Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей

Вторник 24 декабря 2024 16:53
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Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей Иллюстративное фото: Латвия почти за год передала Украине более 600 авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей машины. Сумма помощи составляет около 2,25 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Напомним, в начале февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволили передать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

В списке оказался транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

Автомобили для Украины

Ранее сообщалось, что Латвия уже отправляла в Украину автомобили, конфискованные у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Рига передала более 270 таких автомобилей, общая стоимость которых на середину декабря 2023 года оценивалась почти 1 миллион евро.

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Латвия Автомобильное движение
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