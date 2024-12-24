Латвия почти за год передала Украине более 600 авто, которые были конфискованы у пьяных водителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Напомним, в начале февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволили передать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

В списке оказался транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

Автомобили для Украины

Ранее сообщалось, что Латвия уже отправляла в Украину автомобили, конфискованные у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Рига передала более 270 таких автомобилей, общая стоимость которых на середину декабря 2023 года оценивалась почти 1 миллион евро.