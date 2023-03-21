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В Латвии предлагают запретить российские субтитры к фильмам

Фото: в Латвии предлагают запретить российские субтитры к фильмам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Депутаты правительственной фракции Национального объединения в Сейме Латвии предлагают запретить титры на русском языке в фильмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, закон "О государственном языке" утверждает, что кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты, предназначенные для публичного показа, должны быть озвучены или дублированы на государственном языке или обеспечены субтитрами на государственном языке вместе с оригинальным звуковым сопровождением. В то же время, актуальная редакция закона позволяет использовать титры к фильмам и на иностранном языке.

Депутаты предлагают изменить закон так, чтобы фильмы можно было титровать на официальных языках ЕС, но не на русском языке.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения необходимы для укрепления статуса латышского как единого государственного языка.

"Параллельные титры фильмов на двух языках - латышском и русском - были введены во время оккупации. Такая практика не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском. языком. Это подрывает создание единого общества и укрепляет двухобщинную среду в Латвии", - говорится в аннотации к законопроекту.

Депутаты также напоминают, что народ Латвии на референдуме явно отверг попытки ввести второй государственный язык рядом с латышским. Цель законопроекта - способствовать реализации этого решения.

По мнению чиновников, изменения будут способствовать интеграции общества, а также создадут стимул для всех жителей Латвии учить и использовать латышский язык.

Отмечено, что Сейма еще предстоит решить, принимать ли законопроект к рассмотрению.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших российскую агрессию в Украине, в список лиц нон грата в Латвийской Республике.

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