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В Латвии на постоянной основе развернут авиационные и артиллерийские подразделения США

Фото: США усиливает военное присутствие в Латвии (Gatis Indrēvics / lsm.lv)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны Латвийской Республики заявили об утверждении США планов по усилению своего военного присутствия в странах Балтии. Решение предполагает, что американские солдаты и военная техника будут переброшены в Латвию на ротационной основе.

Об том передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Латвии.

В ближайшие годы Штаты обеспечат наличие ротационных частей как на военных базах в Адажи, так и на Лиелварде, что внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит оперативную совместимость между латвийскими и американскими Вооруженными силами, отметили в оборонном ведомстве.

Первоначально ВС США планируют разместить в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения, что соответствует потребностям обороноспособности армии этой балтийской страны.

"Когда наши заокеанские партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят. Правительство США понимает, что сдерживание основано на сильном присутствии и сотрудничестве", - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Он также отметил, что союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и "сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что они будут продолжать это делать".

Министр добавил, что переговоры на саммите НАТО в Мадриде, а также индивидуальные встречи с главой Пентагона США Ллойдом Остином были плодотворными.

Напомним, что в июне на саммите Североатлантического альянса в Мадриде президент США Джо Байден обязался усилить ротационное развертывание и постоянное присутствие американских войск в Балтийском регионе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США заявили об усилении своего военного присутствия в Эстонии, Литве и Латвии.

Также недавно сообщалось, что польские Военно воздушные силы, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, станут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им будут французские солдаты.

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