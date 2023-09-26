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В Латвии планируют штрафовать водителей за наклейки "я россиянин" на автомобилях

Фото: в Латвии планируют штрафовать водителей за наклейки "я россиянин" на авто (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Латвии в Twitter.

Как отметили в ведомстве, речь идет о надписях на авто по типу "я русский" или "я русская"

По мнению силовиков, эти надписи могут быть восприняты как поддержка военной агрессии России в Украине. Если полиция увидит такие надписи, то прикажет сразу же убрать их, а также объяснить цель и мотивацию размещения наклейки.

Кроме этого, водителя могут оштрафовать за пропаганду военной агрессии.

В Латвии предусмотрена уголовная ответственность за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины.

Что этому предшествовало

Эстония, Литва и Латвия 13 сентября объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Таким образом, в случае прибытия на границу машины с номерами РФ водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в Россию, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с находящимися в стране российскими номерами. Или такие автомобили предлагают конфисковать. Но в правительстве отмечают, что еще не решили, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией и рассматривают различные варианты.

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