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В Латвии могут ввести срочную службу для женщин, - министр обороны страны

Вторник 27 августа 2024 11:08
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В Латвии могут ввести срочную службу для женщин, - министр обороны страны Фото: Андрис Спрудс, министр обороны Латвии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Латвии хотят ввести обязательную срочную службу для женщин. Министерство обороны страны намерено обсудить детали этой инициативы с общественностью и правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса, которое передает Delfi .

Он выразил поддержку введению обязательной военной службы для женщин. Спрудс также подчеркнул, что эти изменения не будут введены немедленно.

"Конечно, это будет не сегодня и не завтра", - пояснил он.

По его словам, наиболее вероятным сроком для их реализации является 2028 год. Министр обороны Латвии добавил, что планируется призвать на службу около 4 тысяч человек.

Министр отметил важность общественного обсуждения и достижения политического консенсуса, необходимого для реализации этой инициативы.

"Это не только вопрос коалиции, это вопрос политических партий, парламента и всего общества", - заявил он.

Спрудс отметил, что Латвии необходимо выполнить множество подготовительных задач, чтобы обеспечить высокое качество срочной службы. Он также добавил, что нужно подготовить соответствующее оборудование, форму для женщин и в целом увеличить запасы всего необходимого, включая оружие.

По его словам, перед Национальными вооруженными силами Латвии уже поставлены соответствующие задачи.

Срочная служба в Латвии

В Латвии действует обязательная срочная военная служба для мужчин от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 11 месяцев, в течение которых они проходят базовую военную подготовку, изучают основы тактики, стрельбы, медицинской помощи и другие необходимые военные навыки.

Срочники снабжаются всем необходимым: формой, жильем и питанием. За время службы им тоже выплачивается денежная компенсация.

По состоянию на 2024 год, женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.

Напомним, ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные учения с армиями стран-членов НАТО.

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