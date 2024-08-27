В Латвії можуть запровадити строкову службу для жінок, - міністр оборони країни

В Латвії хочуть запровадити обов'язкову строкову службу для жінок. Міністерство оборони країни планує обговорити деталі цієї ініціативи з громадськістю та урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, яку передає Delfi .

Він висловив підтримку введенню обов’язкової військової служби для жінок. Спрудс також підкреслив, що ці зміни не будуть впроваджені негайно.

"Звичайно, це буде не сьогодні та не завтра", - пояснив він.

За його словами, найбільш ймовірним терміном для їх реалізації є 2028 рік. Міністр оборони Латвії додав, що планується призвати на службу близько 4 тисяч осіб.

Міністр наголосив на важливості громадського обговорення та досягнення політичного консенсусу, необхідного для реалізації цієї ініціативи.

"Це не тільки питання коаліції, це питання політичних партій, парламенту і всього суспільства", - заявив він. Спрудс зазначив, що Латвії необхідно виконати багато підготовчих завдань, щоб забезпечити високу якість строкової служби. Він також додав, що потрібно підготувати відповідне оснащення, форму для жінок та загалом збільшити запаси всього необхідного, включаючи зброю.

За його словами, перед Національними збройними силами Латвії вже були поставлені відповідні завдання.

Строкова служба в Латвії

У Латвії діє обов'язкова строкова військова служба для чоловіків віком від 18 до 27 років. Термін служби складає 11 місяців, протягом яких вони проходять базовий військовий вишкіл, вивчають основи тактики, стрільби, медичної допомоги та інші необхідні військові навички.

Строковики забезпечуються усім необхідним: формою, житлом та харчуванням. За час служби їм також виплачується грошова компенсація.

Станом на 2024 рік, жінки можуть проходити строкову службу на добровільній основі.