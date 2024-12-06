В Латвии главреда пророссийского ресурса Sputnik приговорили к двум годам

По данным СМИ, Курземский районный суд Латвии приговорил Роженцова к двум годам заключения. Однако приговор суда первой инстанции еще может быть обжалован в Рижском окружном суде. По словам прокурора, она довольна приговором, поскольку он соответствует наказанию, которое было предложено во время судебного процесса.

Сам же Роженцов ранее написал заявление о том, что в судебном процессе участвовать не будет. Поэтому во время оглашения приговора суд изменил уведомление об изменении места жительства на заключение под стражу в качестве меры пресечения. В случае, если полиция не сможет доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск.

Сейчас прокуратуре неизвестно местонахождение пропагандиста.

Валентин Роженцов - российский журналист и главный редактор пропагандистского ресурса "Sputnik Латвия", который является частью медиахолдинга Russia Today. Эта организация финансируется российскими властями и известна распространением прокремлевской пропаганды.

Роженцова обвиняют в нарушении санкций ЕС, поскольку он заключал договоры с российским медиахолдингом Russia Today, который возглавляет Дмитрий Киселев, тоже находящийся под санкциями.

В рамках этих соглашений Роженцов создавал контент для пропагандистского ресурса, обеспечивая его функционирование. В Латвии эти материалы были расценены как способствующие созданию российского пропагандистского пространства в стране.

Блокировка российских СМИ в Европе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заблокировала сайт "Sputnik Молдова" и прекратила радиовещание этого пропагандистского ресурса на своей территории в марте.

Ограничения коснулись также проектов Sputnik и Russia Today. Их сайты стали недоступными для европейских пользователей Google, а каналы подвергли цензуре на YouTube и платформах Meta, включая Facebook и Instagram.

Кроме того, ведущие российские пропагандистские телеканалы, в частности международные версии "Первого канала" и "России 1" ("РТР-Планета"), прекратили вещание через спутник HotBird, который охватывает большую часть Западной Европы.