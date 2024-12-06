В Латвии главреда пророссийского ресурса Sputnik приговорили к двум годам
В Латвии был осужден главный редактор российского пропагандистского портала "Sputnik Латвия" Валентин Роженцов. Он нарушал санкции Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По данным СМИ, Курземский районный суд Латвии приговорил Роженцова к двум годам заключения. Однако приговор суда первой инстанции еще может быть обжалован в Рижском окружном суде. По словам прокурора, она довольна приговором, поскольку он соответствует наказанию, которое было предложено во время судебного процесса.
Сам же Роженцов ранее написал заявление о том, что в судебном процессе участвовать не будет. Поэтому во время оглашения приговора суд изменил уведомление об изменении места жительства на заключение под стражу в качестве меры пресечения. В случае, если полиция не сможет доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск.
Сейчас прокуратуре неизвестно местонахождение пропагандиста.
Валентин Роженцов - российский журналист и главный редактор пропагандистского ресурса "Sputnik Латвия", который является частью медиахолдинга Russia Today. Эта организация финансируется российскими властями и известна распространением прокремлевской пропаганды.
Роженцова обвиняют в нарушении санкций ЕС, поскольку он заключал договоры с российским медиахолдингом Russia Today, который возглавляет Дмитрий Киселев, тоже находящийся под санкциями.
В рамках этих соглашений Роженцов создавал контент для пропагандистского ресурса, обеспечивая его функционирование. В Латвии эти материалы были расценены как способствующие созданию российского пропагандистского пространства в стране.
Блокировка российских СМИ в Европе
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заблокировала сайт "Sputnik Молдова" и прекратила радиовещание этого пропагандистского ресурса на своей территории в марте.
Ограничения коснулись также проектов Sputnik и Russia Today. Их сайты стали недоступными для европейских пользователей Google, а каналы подвергли цензуре на YouTube и платформах Meta, включая Facebook и Instagram.
Кроме того, ведущие российские пропагандистские телеканалы, в частности международные версии "Первого канала" и "России 1" ("РТР-Планета"), прекратили вещание через спутник HotBird, который охватывает большую часть Западной Европы.
Ранее мы писали о том, что Латвия последовательно проводит политику дерусификации. В частности, с 2026/2027 учебного года школы должны постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского Союза, или другой иностранный язык, но не русский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.