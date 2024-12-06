ua en ru
Пт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Латвии главреда пророссийского ресурса Sputnik приговорили к двум годам

Пятница 06 декабря 2024 19:37
UA EN RU
В Латвии главреда пророссийского ресурса Sputnik приговорили к двум годам Фото: Валентин Роженцов (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В Латвии был осужден главный редактор российского пропагандистского портала "Sputnik Латвия" Валентин Роженцов. Он нарушал санкции Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным СМИ, Курземский районный суд Латвии приговорил Роженцова к двум годам заключения. Однако приговор суда первой инстанции еще может быть обжалован в Рижском окружном суде. По словам прокурора, она довольна приговором, поскольку он соответствует наказанию, которое было предложено во время судебного процесса.

Сам же Роженцов ранее написал заявление о том, что в судебном процессе участвовать не будет. Поэтому во время оглашения приговора суд изменил уведомление об изменении места жительства на заключение под стражу в качестве меры пресечения. В случае, если полиция не сможет доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск.

Сейчас прокуратуре неизвестно местонахождение пропагандиста.

Валентин Роженцов - российский журналист и главный редактор пропагандистского ресурса "Sputnik Латвия", который является частью медиахолдинга Russia Today. Эта организация финансируется российскими властями и известна распространением прокремлевской пропаганды.

Роженцова обвиняют в нарушении санкций ЕС, поскольку он заключал договоры с российским медиахолдингом Russia Today, который возглавляет Дмитрий Киселев, тоже находящийся под санкциями.

В рамках этих соглашений Роженцов создавал контент для пропагандистского ресурса, обеспечивая его функционирование. В Латвии эти материалы были расценены как способствующие созданию российского пропагандистского пространства в стране.

Блокировка российских СМИ в Европе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заблокировала сайт "Sputnik Молдова" и прекратила радиовещание этого пропагандистского ресурса на своей территории в марте.

Ограничения коснулись также проектов Sputnik и Russia Today. Их сайты стали недоступными для европейских пользователей Google, а каналы подвергли цензуре на YouTube и платформах Meta, включая Facebook и Instagram.

Кроме того, ведущие российские пропагандистские телеканалы, в частности международные версии "Первого канала" и "России 1" ("РТР-Планета"), прекратили вещание через спутник HotBird, который охватывает большую часть Западной Европы.

Ранее мы писали о том, что Латвия последовательно проводит политику дерусификации. В частности, с 2026/2027 учебного года школы должны постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского Союза, или другой иностранный язык, но не русский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия Суд
NEWS
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие