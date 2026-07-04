В Латвии допускают эскалацию РФ против стран НАТО

"Мы должны быть готовы (к эскалации со стороны России - ред.). Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом", - сказал президент Латвии.

В то же время Ринкевичс отметил, что на сегодняшний день у России нет возможности осуществить полномасштабное вторжение в какую-либо страну НАТО. Причина в том, что у РФ нет для этого войск.

Также президент Латвии считает, что достичь мира в Украине невозможно без Европы. По его словам, "в наших интересах", чтобы Украина смогла стать членом Европейского союза. В частности, из соображений безопасности.

Возвращаясь к теме НАТО, Ринкевичс подчеркнул, что расходы на оборону в размере 5% ВВП недостаточны. Он подчеркнул, что подлинное значение имеют оборонные возможности.

"У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью", - пояснил он.

Кроме того, латвийский лидер ответил на вопрос, сможет ли Европа заменить контингент США после того, как Вашингтон сократит его в европейских странах.

Ринкевичс, отвечая на этот вопрос, сказал, что для наращивания потенциала, который Соединенные Штаты предоставляют для обороны Европы -требуются время, средства и инвестиции в персонал и оборудование.

"Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы делать НАТО успешным как Альянс", - резюмировал он.