RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Латвии допускают эскалацию РФ против стран НАТО

18:10 04.07.2026 Сб
3 мин
Может ли Россия совершить полномасштабное вторжение в одну из стран НАТО?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает эскалации России против стран НАТО. Он считает, что в случае угрозы со стороны РФ должен быть надлежащий ответ Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Deutsche Welle.

"Мы должны быть готовы (к эскалации со стороны России - ред.). Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом", - сказал президент Латвии.

В то же время Ринкевичс отметил, что на сегодняшний день у России нет возможности осуществить полномасштабное вторжение в какую-либо страну НАТО. Причина в том, что у РФ нет для этого войск.

Также президент Латвии считает, что достичь мира в Украине невозможно без Европы. По его словам, "в наших интересах", чтобы Украина смогла стать членом Европейского союза. В частности, из соображений безопасности.

Возвращаясь к теме НАТО, Ринкевичс подчеркнул, что расходы на оборону в размере 5% ВВП недостаточны. Он подчеркнул, что подлинное значение имеют оборонные возможности.

"У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью", - пояснил он.

Кроме того, латвийский лидер ответил на вопрос, сможет ли Европа заменить контингент США после того, как Вашингтон сократит его в европейских странах.

Ринкевичс, отвечая на этот вопрос, сказал, что для наращивания потенциала, который Соединенные Штаты предоставляют для обороны Европы -требуются время, средства и инвестиции в персонал и оборудование.

"Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы делать НАТО успешным как Альянс", - резюмировал он.

Угроза нападения РФ на НАТО

Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Более того, он выразил сомнение, что США будут защищать Европу в случае такого сценария.

Также в июне The Guardian, ссылаясь на данные разведки, написало, что Россия может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО. Цель - проверить единство Запада.

Кроме того, The Telegraph сообщило вчера, что Россия планирует вооруженные провокации против Польши в ближайшие месяцы. Это могут быть как удары дронами, так и локальное наземное вторжение. Соответствующую информацию в Варшаву передали США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская ФедерацияЛатвия