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В Латвии мужчину задержали за планирование диверсий в Украине

Фото: в Латвии мужчину задержали за планирование диверсий в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Прокуратура выдвинула обвинение гражданину Латвии в том, что он отправился в Украину для совершения акта диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным издания, обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня.

Прокуратура рассказала, что Тарабанова обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Издание сообщает, что в январе 2022 года обвиняемый, не будучи военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии, нарушил положения закона "Об участии Национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях", определяющие правовой порядок участия лиц в вооруженном конфликте, который происходит за пределами территории Латвии, с целью активного участия в военной операции и вооруженном конфликте на территории Украины.

Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - "Александра" задание провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины. Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное.

Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что в Германии арестовали российских диверсантов, планировавших сорвать помощь Украине.

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