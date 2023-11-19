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В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных

Воскресенье 19 ноября 2023 20:37
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В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Латвия планируется привлечь Национальные вооруженные силы страны к строительству инфраструктуры безопасности на латвийско-российской сухопутной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что в целях повышения темпов строительства инфраструктуры безопасности границы была рассмотрена возможность привлечения ресурсов Национальных вооруженных сил к строительству инфраструктуры.

Планируется, что при поддержке военных могут быть построены два участка протяженностью 11,07 км и 8,45 км соответственно.

Отношение Латвии к РФ после ее нападения на Украину

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобили с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

Следует отметить, что спецслужбы Латвии в начале октября вышли с заявлением, в котором прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ.

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