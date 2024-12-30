В Латвии заявили, что не видит угрозы нападения со стороны РФ

Странам Балтии пока не угрожает тотальное нападение со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По его словам, Россия сейчас втянута в войну в Украине и несет "довольно большие потери". Однако РФ все еще способна на проведение диверсий или очень локальных малых операций.

"Если рассматривать гораздо масштабнее, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии, то, конечно, это полностью исключено", - считает он.

Калниньш отметил, что в случае даже небольшой локальной агрессии против любого населенного пункта в Балтии немедленно последует реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.

"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял", - добавил Калниньш.

По его мнению, российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках. Это означает проведение диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве. Также РФ может попытаться на общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.