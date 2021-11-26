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Латвія завершила будівництво тимчасового паркану на кордоні з Білоруссю

Автор: Валерія Поліщук

У Латвії завершилося будівництво тимчасового паркану з колючого дроту на латвійсько-білоруському кордоні. Протяжність стіни становить 37 км.

Про це заявила представник Державного агентства забезпечення Латвії Вендія Пікше-Кучма, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зараз триває прийом будівельних робіт, оскільки обсяг ділянок огорожі досить великий.

Відповідно до договору, термін завершення будівництва паркану призначений на 6 грудня.

Раніше держсекретар Міністерства внутрішніх справ Латвії Дмитро Трофімов раніше заявив, що є місця, де буде потрібно будівництво додаткового тимчасового паркану. Всього планується побудувати ще 22,8 км додаткових огорож.

Нагадавши, будівництво стіни на кордоні Латвії та Білорусі почалося у вересні.

Раніше повідомлялося, що заступник Міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що на польсько-білоруському кордоні відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії. Вони намагаються звинуватити Польщу в гуманітарній кризі на кордоні.

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