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Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів з Білорусі

Фото: Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів з Білорусі (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Латвія вирішила призупинити прямі залізничні перевезення військових вантажів із Білорусі до третіх країн через порти своєї країни. Цей документ був укладений ще в 1994 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"З 10 травня Латвія призупинила дію угоди, що дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів з Білорусії до третіх країн через латвійські порти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, угода про пряме перевезення білоруських військових вантажів залізницею за рішенням уряду була прийнята 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Євросоюзу.

"Латвія вступила до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО, а тому пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій і угода з Білоруссю відповідає цим правилам. Втім, держуправління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з РФ та Білоруссю у контексті війни Росії в Україні", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, на початку квітня прикордонники заборонили в'їзд до Латвії понад 150 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами. У відповідь на вторгнення РФ в Україну російським і білоруським вантажоперевізникам заборонено перетинати кордон ЄС.

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