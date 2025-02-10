Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria: когда их получат ВСУ

Как сообщается, Минобороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для ВСУ.

В то же время количество заказанных машин не уточняется. При этом отмечается, что заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

"В этом году защитникам Украины поступит бронетехника латвийского производства. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что позволит Национальным Вооруженным силам сделать полезные выводы", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Латвийское ведомство напомнило, что еще в 2021 году заказало более 200 бронетранспортеров Patria 6x6. А летом 2024 было дополнительно заказано еще 56 БТРов, но уже командно-штабного типа.