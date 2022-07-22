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Латвія слідом за Естонією захотіла купити системи HIMARS у США

Фото: Латвія слідом за Естонією захотіла купити системи HIMARS у США (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Латвія подала запит до уряду США на закупівлю мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS. Раніше такий самий запит подала й Естонія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Латвія сподівається, що РСЗВ надійдуть на озброєння армії країни до 2025 року, але високий попит на них в Україні може загальмувати цей процес.

"Ми вже говорили раніше, коли складався бюджет, що у нас є три основні пріоритети - протикорабельні ракети, протиповітряна оборона та далекобійна артилерія, або HIMARS", - сказав держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гаррісонс.

Він зазначив, що купівля РСЗО - спільне рішення та проект усіх Балтійських країн.

"Ми надіслали запит уряду США про доступність і ціни й тепер чекаємо на відповідь. Сподіваємося отримати схвалення до вересня, як і Естонія - про закупівлю HIMARS цією країною вже були новини в пресі", - сказав Гаррісонс.

Він додав, що далі США замовить системи у їхніх виробників - підприємства Lockheed Martin - зроблить закупівлю та проведе навчання латвійських солдатів роботі з HIMARS.

Нагадаємо, Держдеп США схвалив продаж Естонії систем HIMARS в рамках угоди на суму 500 мільйонів доларів. У схвалений пакет увійдуть до 6 систем, а також боєприпаси, допоміжне обладнання і запасні частини до них.

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Латвія