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Латвія може звести стіну на кордоні з Білоруссю найближчим часом

Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчим часом Латвія може звести стіну на кордоні з Білоруссю. Це пов'язано з високим потоком мігрантів, які нелегально проникають на територію країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Латвії Егілса Левітса під час ефіру телеканалу "Дождь".

За словами лідера Латвії, відповідне рішення може бути прийнято, якщо ситуація на кордоні з Білоруссю й надалі буде напруженою.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Латвія прийняла рішення направити на кордон з Білоруссю батальйон поліції спеціального призначення, аби допомагати прикордонникам під час патрулювання.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Латвія оголосила надзвичайний стан на території країни через мігрантів з Білорусі. Він діятиме до 11 листопада.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що до Латвії через кордон з Білоруссю проникли мігранти з Російської Федерації. У них прикордонники виявили коронавірус.

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