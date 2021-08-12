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Латвія направила на кордон з Білоруссю батальйон поліції спеціального призначення

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Рига, Четвер 12 серпня 2021 16:44
Латвія направила на кордон з Білоруссю батальйон поліції спеціального призначення Фото: Латвія направила на кордон з Білоруссю поліцейський спецназ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державна поліція Латвії направила на кордон з Білоруссю для боротьби з напливом нелегальних мігрантів батальйон спеціального призначення. Його співробітники надаватимуть прикордонникам підтримку, в тому числі при патрулюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держполіції Латвії.

"Держполіція направила до кордону на чотири тижні 71 співробітника батальйону спеціального призначення з усіх регіонів Латвії, крім Ризького", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на тлі надзвичайної ситуації на латвійсько-білоруському кордоні, для запобігання проникнення незаконних мігрантів на територію країни, Держполіція буде надавати підтримку прикордонникам. Для цього мобілізовано як особовий склад поліції, так і матеріально-технічні ресурси.

Відзначається, що співробітники батальйону спеціального призначення вже приступили до патрулювання кордону Латвії з Білоруссю разом з прикордонниками.

Нагадаємо, 10 серпня Латвія оголосила режим надзвичайного стану в країні через міграційну кризу. Він діятиме з 11 серпня до 10 листопада.

Відзначимо, в цей же день через кордон з Білоруссю в Латвію проникли мігранти з коронавірусом.

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