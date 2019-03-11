Латвія звела на кордоні з Росією паркан з колючим дротом

Латвія звела на кордоні з Росією 93-кілометровий паркан

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Отметим, что всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. Общие затраты на строительство составят 21, 2 млн евро.

Издание пишет, что на участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительство еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще 5,6 млн. евро.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижении геополитических целей".

Отметим, в декабре прошлого года возле латвийского границы вооруженные силы Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ и в тот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали российский разведывательный самолет возле Литвы.