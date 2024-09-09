Латвия выразила категорический протест России из-за падения "Шахеда" на ее территории

"Главе российского посольства выразили категорический протест в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения России типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором дрон незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой.

В свою очередь представитель РФ заверил латвийскую сторону, что информирует об этой ситуации российское Министерство иностранных дел.

"Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран", - отметили в латвийском МИД.