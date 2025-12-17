RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Латвия выделила миллионы евро на защиту аэропорта Риги от неизвестных дронов

Фото: Латвия выделила миллионы евро на защиту аэропорта Риги от дронов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Правительство Латвии во вторник приняло решение направить 2,42 млн евро на усиление безопасности аэропорта "Рига" с целью защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что средства будут использованы для внедрения современных технологий, которые позволят эффективно выявлять и нейтрализовать дроны.

Общая сумма финансирования состоит из 1,955 млн евро, предоставленных Европейским фондом регионального развития, а также 465 637 евро из государственного бюджета Латвии.

Проект, разработанный Министерством связи, предусматривает создание комплексной системы защиты, включающей развертывание специальной инфраструктуры для обнаружения беспилотников, оснащение аэропорта необходимыми сенсорами и внедрение соответствующего программного обеспечения.

Основной целью инициативы является повышение способности аэропорта "Рига" своевременно выявлять, распознавать, отслеживать и противодействовать дронам, которые осуществляют несанкционированные полеты в пределах критических зон воздушного пространства и на территории аэропорта.

В Министерстве отмечают, что аэропорт "Рига" относится к объектам стратегической инфраструктуры, нарушение работы или повреждение которых может негативно повлиять на выполнение государственных функций и представлять угрозу общественной и национальной безопасности.

Согласно финансовому отчету Рижского аэропорта за девять месяцев, процесс закупки оборудования для выявления, идентификации, мониторинга и противодействия дронам уже завершен.

 

Напомним, ранее Латвия призвала НАТО создать миссию ПВО в Балтике. Также странам Альянса предложили активнее бороться с российскими дронами.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияРигаДрони