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Латвія посилила контроль на кордоні з Естонією і Литвою

Вівторок 08 грудня 2020 12:24
Латвія посилила контроль на кордоні з Естонією і Литвою
Фото: пункт пропуску (wikipedia org Lütä)
Автор: Андрій Козловський

У Латвії на кордонах з Естонією і Литвою посилили контрольні заходи для всіх в'їжджаючих в країну. Однак кордон залишається відкритим і всі провідні дороги, як і раніше доступні.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, тепер людям для того, щоб в'їхати у Латвію, необхідно пред'явити QR-код, який можна отримати при попередній реєстрації в електронній базі даних.

Реєстрація на сайті covidpass.lv дозволяє латвійській владі стежити за тим, хто в'їжджає в країну і за дотриманням цими людьми вимог до самоізоляції. При цьому для жителів прикордонних міст, які ходять на роботу через кордон, ніяких змін не відбулося.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії продовжив надзвичайну ситуацію в країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у 12 латвійських районах навколо Риги запровадили нові карантинні обмеження. Їх посилили у тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував на 50% середні показники в країні.

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