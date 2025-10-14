RU

Общество Образование Деньги Изменения

Латвия сократит финансовую поддержку украинских беженцев

Фото: Латвия сократит финансовую поддержку украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в частности помощи для начала работы и самозанятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщает Министерство внутренних дел Латвии, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем ежемесячно на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек.

В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось количество лиц, чей статус временной защиты в Латвии аннулировали, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после окончания срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях находились 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году - 39,7 млн евро.

С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас Латвия обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, единовременное пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты.

С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки потеряло актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд субсидированными региональными маршрутами, как и другие категории льготников. Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Отмечается, что поправки к закону еще должен принять парламент.

 

Напомним, с 1 сентября 2025 года Латвия ввела новые правила въезда для иностранных граждан. В том числе это касается и граждан Украины.

Что изменится:

  • За 48 часов до въезда надо будет подавать онлайн-анкету на специальном сайте. При этом это касается и транзитных путешествий.
  • В анкете нужно будет указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства. Кроме этого, интересуют данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).
  • Подавать анкету имеет право только лично лицо, которое планирует попасть в Латвию.
  • Отдельного разрешения ждать не нужно: подтверждение придет онлайн на электронную почту.
  • Отсутствие анкеты может привести к штрафу в 2000 евро и отказу во въезде.
  • Проверка анкеты может в дальнейшем проводиться даже внутри страны, а не только на границе - если органы безопасности Латвии обнаружат потенциальные угрозы.

ЛатвияВойна в Украине