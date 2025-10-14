ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Латвия сократит финансовую поддержку украинских беженцев

Латвия, Вторник 14 октября 2025 21:49
UA EN RU
Латвия сократит финансовую поддержку украинских беженцев Фото: Латвия сократит финансовую поддержку украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в частности помощи для начала работы и самозанятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщает Министерство внутренних дел Латвии, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем ежемесячно на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек.

В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось количество лиц, чей статус временной защиты в Латвии аннулировали, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после окончания срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях находились 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году - 39,7 млн евро.

С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас Латвия обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, единовременное пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты.

С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки потеряло актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд субсидированными региональными маршрутами, как и другие категории льготников. Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Отмечается, что поправки к закону еще должен принять парламент.

Напомним, с 1 сентября 2025 года Латвия ввела новые правила въезда для иностранных граждан. В том числе это касается и граждан Украины.

Что изменится:

  • За 48 часов до въезда надо будет подавать онлайн-анкету на специальном сайте. При этом это касается и транзитных путешествий.
  • В анкете нужно будет указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства. Кроме этого, интересуют данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).
  • Подавать анкету имеет право только лично лицо, которое планирует попасть в Латвию.
  • Отдельного разрешения ждать не нужно: подтверждение придет онлайн на электронную почту.
  • Отсутствие анкеты может привести к штрафу в 2000 евро и отказу во въезде.
  • Проверка анкеты может в дальнейшем проводиться даже внутри страны, а не только на границе - если органы безопасности Латвии обнаружат потенциальные угрозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Война в Украине
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит