Латвія призупинила угоду з Росією про пам'ятники

Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники. У російське посольство в Ризі спрямована відповідна нота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевича .

"МЗС Латвії офіційно повідомило посольство РФ про припинення дії статті 13-ї двостороннього договору з Росією про меморіальні споруди та пам'ятники", - написав міністр у своєму Twitter.

Стаття 13 угоди передбачає, що відповідно до міжнародної практики Латвія забезпечує прибирання, благоустрій і збереження меморіальних споруд і місць масових військових поховань на території країни, а також не перешкоджає похованню і здійсненню похоронних обрядів померлих військових пенсіонерів та членів їх сімей.

Росія також забезпечує утримання меморіальних споруд і поховань латишів і громадян Латвії, загиблих в результаті воєн і репресій на російській території.