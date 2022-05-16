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Латвія призупинила угоду з Росією про пам'ятники

Фото: глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич (facebook.com.edgars.rinkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники. У російське посольство в Ризі спрямована відповідна нота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевича.

"МЗС Латвії офіційно повідомило посольство РФ про припинення дії статті 13-ї двостороннього договору з Росією про меморіальні споруди та пам'ятники", - написав міністр у своєму Twitter.

Стаття 13 угоди передбачає, що відповідно до міжнародної практики Латвія забезпечує прибирання, благоустрій і збереження меморіальних споруд і місць масових військових поховань на території країни, а також не перешкоджає похованню і здійсненню похоронних обрядів померлих військових пенсіонерів та членів їх сімей.

Росія також забезпечує утримання меморіальних споруд і поховань латишів і громадян Латвії, загиблих в результаті воєн і репресій на російській території.

Нагадаємо, 13 травня Ризька дума двома третинами голосів прийняла рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "визволителям Риги".

Зазначимо, після початку війни більше 70% українців підтримують знесення пам'ятників, які пов'язані Росією.

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