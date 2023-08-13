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Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Фото: Латвия присоединилась к декларации стран G7 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Литва поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Присоединение к декларации стран "Большой семерки" подтверждает, что поддержка Латвии Украины остается неизменной и в долгосрочной перспективе. Латвия продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также способствовать восстановлению страны.

Также останется неизменной позиция Латвии относительно долгосрочной цели Украины - членства в Европейском Союзе и НАТО. Кроме того, Латвия сохраняет свою позицию по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины, призывая к созданию специального международного трибунала.

"С февраля 2023 года Латвия является одним из самых активных сторонников Украины. Латвия была среди первых стран, которые поставляли оружие в Украину, а украинские граждане получили убежище в Латвии. Латвия продолжает начатую в 2022 году поддержку разрушенной инфраструктуры Украины. В частности, в этом году проводится реконструкция в Черниговской области", - отмечает пресс-служба Кабинета министров Латвии,

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 14 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

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