ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Латвия, Воскресенье 13 августа 2023 18:07
Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины Фото: Латвия присоединилась к декларации стран G7 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Литва поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Присоединение к декларации стран "Большой семерки" подтверждает, что поддержка Латвии Украины остается неизменной и в долгосрочной перспективе. Латвия продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также способствовать восстановлению страны.

Также останется неизменной позиция Латвии относительно долгосрочной цели Украины - членства в Европейском Союзе и НАТО. Кроме того, Латвия сохраняет свою позицию по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины, призывая к созданию специального международного трибунала.

"С февраля 2023 года Латвия является одним из самых активных сторонников Украины. Латвия была среди первых стран, которые поставляли оружие в Украину, а украинские граждане получили убежище в Латвии. Латвия продолжает начатую в 2022 году поддержку разрушенной инфраструктуры Украины. В частности, в этом году проводится реконструкция в Черниговской области", - отмечает пресс-служба Кабинета министров Латвии,

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 14 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"