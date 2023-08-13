Латвія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Литва підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Приєднання до декларації країн "Великої сімки" підтверджує, що підтримка Латвії України залишається незмінною також у довгостроковій перспективі. Латвія продовжить надавати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни.

Також залишиться незмінною позиція Латвії щодо довгострокової мети України - членства в Європейському Союзі та НАТО. Крім того, Латвія зберігає свою позицію щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії проти України, закликаючи до створення спеціального міжнародного трибуналу.

"З лютого 2023 року Латвія є одним із найактивніших прихильників України. Латвія була серед перших країн, які постачали зброю в Україну, а українські громадяни отримали притулок у Латвії. Латвія продовжує розпочату 2022 року підтримку зруйнованої інфраструктури України. Зокрема, цього року проводиться реконструкція в Чернігівській області", - зазначає пресслужба Кабінету міністрів Латвії,

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни й до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 14 країн, а Офіс президента веде переговори з США та Британією.

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