Латвия возбудила дело против экс-депутата Европарламента за поддержку агрессии РФ

Уголовное дело в отношении Мамыкина было возбуждено по ст. 74.1 Уголовного закона после того, как Служба оценила его недавние высказывания на нескольких лояльных Кремлю российских телеканалах и в социальных сетях.

"Служба государственной безопасности констатировала высказывания Андрея Мамыкина, которые, по ее мнению, поддерживают и прославляют войну, развязанную Россией против Украины", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о ходе расследования Служба будет предоставлять по мере продвижения уголовного дела.

Что раньше Мамыкин говорил об Украине

Мамыкин в последнее время заявлял кремлевским пропагандистским СМИ, что переехал жить в Россию, "чтобы его сыновья не участвовали в гей-парадах".

В интервью он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть "спецоперацией", и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

Кроме того, Мамыкин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и утверждал, что в украинском городе Буча были продемонстрированы "выложенные черные мешки".

Кто такой Мамыкин

Латвийский журналист и политик. Депутат Европейского парламента с 2014 по 2019 год.

В 2018 году выдвигался в Сейм от партии "Русский союз Латвии", однако партия не получила достаточной поддержки избирателей, чтобы быть представленной в парламенте.

В 2020 году Мамыкин стал помощником депутата Европарламента от Эстонии Яны Том. В 2021 году Мамыкин начал работу в Государственной инспекции труда как руководитель по стратегической коммуникации, однако не выдержал испытательного срока.

Отношения Латвии и России

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".