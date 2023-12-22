Латвия подозревает руководство "Дома Москвы" в уклонении от санкций против РФ

Уголовно-процессуальные действия в четверг и пятницу проведены в рамках уголовного процесса, находящегося в производстве Службы госбезопасности.

В ходе расследования выяснилось, что руководство "Дома Москвы", возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых в соответствии с международными санкциями запрещено.

Правоохранители изъяли документы

Процессуальные действия проведены также по месту жительства одного из связанных с "Домом Москвы" лиц. Во время обысков изъяли большое количество носителей данных и документов.

Сейчас в уголовном процессе к одному лицу применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Реакция РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это и назвала обыски "рейдерским вторжением".

Захарова начала угрожать Латвии "ответными шагами".

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.