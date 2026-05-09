Латвия поднимала истребители из-за угрозы в воздушном пространстве на границе с РФ

В 1:41 часов ночи вооруженные силы сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском уездах.

Отмечается, что латвийские военные вместе с союзниками НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

"Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", - говорится в сообщении.

В 2:00 часов ночи в вооруженных силах сообщили об активизации воздушной миссии для патрулирования воздушного пространства.

Уже через час Национальные вооруженные силы сообщили, что возможная угроза в воздушном пространстве Латвии прекратилась.