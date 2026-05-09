Война в Украине

Латвия поднимала истребители из-за угрозы в воздушном пространстве на границе с РФ

09:51 09.05.2026 Сб
2 мин
Для патрулирования активировали миссию НАТО
aimg Татьяна Степанова
Фото: Латвия поднимала истребители из-за угрозы в воздушном пространстве на границе с РФ (Getty Images)

Национальные вооруженные силы Латвии ночью 9 мая сообщали о возможной угрозе в воздушном пространстве на границе с Россией. Для патрулирования военные поднимали истребители НАТО и усилили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Латвии.

В 1:41 часов ночи вооруженные силы сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском уездах.

Отмечается, что латвийские военные вместе с союзниками НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

"Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", - говорится в сообщении.

В 2:00 часов ночи в вооруженных силах сообщили об активизации воздушной миссии для патрулирования воздушного пространства.

Уже через час Национальные вооруженные силы сообщили, что возможная угроза в воздушном пространстве Латвии прекратилась.

Напомним, 7 мая несколько беспилотников залетели из воздушного пространства России на территорию Латвии - в муниципалитеты Резекне, Балви и Лудза. МИД Латвии вызвал поверенного в делах посольства РФ и вручил ноту протеста.

Рига подчеркнула: Латвия никогда не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов по целям в России.

Дроны залетели из России, а не наоборот - вопреки публичным утверждениям Москвы.

