Латвия проверит свою армию на боеготовность: как это будет происходить
Сегодня, 17 декабря, во всей Латвии объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Как пишет издание, цель такого решения - это проверка боевой готовности военных подразделений путем тренировки способности. В частности, после нее также будут проведены усовершенствования при необходимости.
В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений Вооруженных сил Латвии будут перемещены в разные места страны для выполнения задач по назначению.
Интересно и то, что такая проверка планируется заранее, но является неожиданной для подразделений. Она не связана с изменениями в среде безопасности или другими событиями.
Срочная служба в Латвии
Напомним, в Латвии является обязательной срочная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ее срок составляет 11 месяцев. По состоянию на 2024 год, женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.
Ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные у чения с армиями стран-членов НАТО.
Также правительство Латвии окончательно приняло поправки к закону о военной службе. Они позволят гражданам иностранных стран служить в латвийской армии в случае мобилизации.
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