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Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Фото: Латвия передала Украине 66 конфискованных автомобилей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, отобранных у нетрезвых водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных производств.

У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восемь будут заплатить полную стоимость транспортных средств.

Передача Латвией авто от нетрезвых водителей

Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.

Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.

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