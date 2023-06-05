Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, отобранных у нетрезвых водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных производств.
У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восемь будут заплатить полную стоимость транспортных средств.
Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.
Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.