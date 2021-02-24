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Латвія передала армії України медичні бронемобілі

Автор: Дмитро Левицький

Латвія передала Збройним силам України медичні легкоброньовані автомобілі. Латвійські бронемобілі прибули в Україну сьогодні, 24 лютого.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Участь в передачі медичних бронемобілів взяли міністр оборони Андрій Таран та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець. Вже найближчим часом ці автомобілі відправлять у військово-медичні підрозділи Збройних сил.

"Латвія з перших днів російської агресії проти України почала надавати підтримку нашій державі. Сьогодні ми вчергове бачимо ще одне свідчення її солідарності у нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності", - сказав Таран.

Як розповів латвійський посол Юріс Пойканс, загалом Латвія вже передала українській армії 7 таких медичних броньованих автомобілів.

Нагадаємо, у лютому Україна також отримала швидкісні катери та надувні човни для армії від США.

До цього США передали українській армії 20 бронемобілів Humvee та десятки човнів.

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Новини України Збройні сили УкраїниУкраїнаЛатвиятехника
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