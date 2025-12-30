Латвия окончательно отгородилась забором от России

На финальном этапе в эксплуатацию ввели 72 км из 99 км забора, построенного компанией Igate.

Общая протяженность ограждения на латвийско-российской границе составляет около 280 км, что обеспечивает сплошной физический барьер в технически возможных местах.

Стоимость проекта ранее оценивали в 146 млн евро.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что завершение строительства забора на границах с Россией и Беларусью является важным вкладом в национальную безопасность и защиту внешней границы ЕС.

По его словам, границу и в дальнейшем будут оснащать современными технологическими системами наблюдения.

Параллельно продолжаются работы по обустройству дополнительной инфраструктуры: патрульных дорог, мостов и инженерных сооружений.

Летом начат завершающий этап работ на еще 41 км участков границы с Россией, в частности в болотистой местности. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2026 года.

VNĪ также координирует проекты на границе с Беларусью. Строительство основного ограждения общей протяженностью почти 145 км там завершили в июле 2024 года. Завершающие инфраструктурные работы на отдельных участках планируют закончить к весне 2026 года.

Отдельно отмечается, что технологическое оснащение всей внешней сухопутной границы Латвии должны завершить до конца 2026 года.