Латвия предоставляет Украине все свои боевые вертолеты, - премьер

Он напомнил, что еще в конце 2021 года власти страны приняли решение о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Их доставили украинским военным за день до начала полномасштабного вторжения России.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем в Украину", - подчеркнул глава правительства.

При этом Кариньш отметил, что, помимо всего вышеупомянутого, его страна помогает обучать украинских солдат и поставляет беспилотники.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Альянса.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.