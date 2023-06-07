Латвия предоставляет Украине 200 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС. В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию - Россия должна понести ответственность", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что "вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции".
Напомним, ранее о помощи Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС объявили Литва, Германия, Австрия и Франция.
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.
В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.
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