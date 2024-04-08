Латвия намерена лишить гражданства российского олигарха Авена
Правительство Латвии намерено лишить латвийского гражданства российского олигарха Петра Авена.
Об этом глава Бюро по защите Конституции Латвии (SAB) Эгилс Звиедрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По его словам, Бюро ждет информации по поводу Авена от партнеров в Украине.
Звиедрис напомнил, что в прошлом году Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые, в том числе существенно поддержали проводимую Россией войну в Украине.
SAB рассчитывает, что Украина может предоставить Латвии информацию о том, активно ли Авен поддерживал российскую войну в Украине.
Звиедрис добавил, что сейчас в Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена, и, возможно, решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.
Звиедрис подчеркнул, что вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде ЕС.
"Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено", - признал директор SAB.
Петр Авен
Российский и латвийский миллиардер, экономист, предприниматель, крупный коллекционер живописи. Гражданин Латвии и России. Проживает с семьей в столице Великобритании Лондоне.
По данным латвийских СМИ, считается самым богатым гражданином Латвии. Его состояние оценивается в 4,3 млрд евро.
В 2022 году, из-за вторжения России в Украину, оказался под персональными санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады и ряда других стран.
Был совладельцем украинского Альфа-банка до его национализации.
Альфа-Банк
Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.