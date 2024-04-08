Латвия намерена лишить гражданства российского олигарха Авена

По его словам, Бюро ждет информации по поводу Авена от партнеров в Украине.

SAB рассчитывает, что Украина может предоставить Латвии информацию о том, активно ли Авен поддерживал российскую войну в Украине.

Звиедрис напомнил, что в прошлом году Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые, в том числе существенно поддержали проводимую Россией войну в Украине.

Звиедрис добавил, что сейчас в Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена, и, возможно, решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.

Звиедрис подчеркнул, что вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде ЕС.

"Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено", - признал директор SAB.

Петр Авен

Российский и латвийский миллиардер, экономист, предприниматель, крупный коллекционер живописи. Гражданин Латвии и России. Проживает с семьей в столице Великобритании Лондоне.

По данным латвийских СМИ, считается самым богатым гражданином Латвии. Его состояние оценивается в 4,3 млрд евро.

В 2022 году, из-за вторжения России в Украину, оказался под персональными санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады и ряда других стран.

Был совладельцем украинского Альфа-банка до его национализации.