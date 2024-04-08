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Латвия намерена лишить гражданства российского олигарха Авена

Понедельник 08 апреля 2024 14:24
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Латвия намерена лишить гражданства российского олигарха Авена Фото: Петр Авен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии намерено лишить латвийского гражданства российского олигарха Петра Авена.

Об этом глава Бюро по защите Конституции Латвии (SAB) Эгилс Звиедрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По его словам, Бюро ждет информации по поводу Авена от партнеров в Украине.

Звиедрис напомнил, что в прошлом году Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые, в том числе существенно поддержали проводимую Россией войну в Украине.

SAB рассчитывает, что Украина может предоставить Латвии информацию о том, активно ли Авен поддерживал российскую войну в Украине.

Звиедрис добавил, что сейчас в Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена, и, возможно, решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.

Звиедрис подчеркнул, что вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде ЕС.

"Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено", - признал директор SAB.

Петр Авен

Российский и латвийский миллиардер, экономист, предприниматель, крупный коллекционер живописи. Гражданин Латвии и России. Проживает с семьей в столице Великобритании Лондоне.

По данным латвийских СМИ, считается самым богатым гражданином Латвии. Его состояние оценивается в 4,3 млрд евро.

В 2022 году, из-за вторжения России в Украину, оказался под персональными санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады и ряда других стран.

Был совладельцем украинского Альфа-банка до его национализации.

Альфа-Банк

Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.

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