Латвія має намір позбавити громадянства російського олігарха Авена

Про це голова Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB) Егілс Звієдріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За його словами, Бюро чекає на інформацію щодо Авена від партнерів в Україні.

Звідріс нагадав, що торік Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про громадянство, які передбачають можливість позбавлення громадянства Латвії осіб, які, зокрема, суттєво підтримали проведену Росією війну в Україні.

SAB розраховує, що Україна може надати Латвії інформацію про те, чи активно Авен підтримував російську війну в Україні.

Звідріс додав, що зараз в Україні розслідують кримінальну справу про конфіскацію фінансових активів Авена, і, можливо, рішення суду в цій справі може послужити підставою для подальших дій.

Звідріс наголосив, що питання про позбавлення Авена громадянства слід оцінити дуже ретельно, розраховуючи, що рішення буде оскаржено в суді ЄС.

"Ми не хочемо опинитися в ситуації, що з якихось причин це ухвалене нами рішення може бути скасовано", - визнав директор SAB.